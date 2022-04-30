Мобилизуют калек и инвалидов: в ОРДЛО оккупанты отменили медосмотр для "призывников"

Мобилизуют калек и инвалидов: в ОРДЛО оккупанты отменили медосмотр для "призывников"

Россияне практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО, потому с 20 апреля приостановили проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава. Так они пытаются выполнить установленные планы по снабжению "живой силы". Единственная альтернатива принудительной мобилизации – взятка.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Официальное объяснение оккупантов: "в связи с нехваткой специалистов". Пока потенциальные "призывники" не могут получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем.

Тех, кто имеет явные проблемы: увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяются в подразделения материально-технического обеспечения.

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В целях обнаружения еще не мобилизованных мужчин призывного возраста, российская военная полиция проводит систематические рейды на улицах и по месту предполагаемого проживания "призывников".

Единственная альтернатива принудительной мобилизации – выплата взятки по установленным расценкам, которые зависят от возраста, специальности и состояния здоровья. В частности, в оккупированной Горловке размер взятки с целью ухода от службы составляет от 5 тысяч российских рублей, если оплатить непосредственно на месте задержания. При доставлении в районные отделы "МВД" – от 75 тысяч рублей.

Напомним, тактика России на временно оккупированных территориях Украины – это установление силовыми структурами жесткого контроля за территорией и назначения на должности в органах местной власти марионеток, которые будут выполнять все указания Кремля.

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