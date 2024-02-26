Мобилизуют ли сейчас ограниченно пригодных и куда их отправят служить: начальник Кременчугского РТЦК дал ответ

Ограниченно пригодный военнообязанный может быть мобилизован, если в какой-то воинской части есть потребность в таком специалисте, отметил Мирослав Волков.

Ограниченно пригодные военнообязанные, как правило, направляются для прохождения службы в тыловые подразделения. Таких должностей немного, поэтому таких военнообязанных мобилизуют мало.

Об этом заявил руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью изданию "Кременчугский ТелеграфЪ".

"Ограниченно пригодных, как правило, направляют для прохождения службы в тыловые подразделения. Таких должностей не очень много, поэтому мы таких военнообязанных мобилизуем мало. Однако подчеркиваю – такой мужчина пригоден к прохождению службы, но с определенными ограничениями. Чтобы не было путаницы. Такой военнообязанный может быть мобилизован, если в какой-то воинской части есть потребность в таком специалисте", – объяснил Волков.

Напомним, Волков также рассказал, какая ответственность грозит человеку за неприбытие в военкомат после вручения повестки.

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