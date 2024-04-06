Мобильная группа сбила "Калибр" ночью: Евлаш рассказал о редком случае

Мобильная огневая группа Сил обороны сбила российскую крылатую ракету "Калибр" во время российской атаки ночью на 6 апреля.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Очень плодотворно поработали мобильные группы... Одну крылатую ракету "Калибр" удалось уничтожить благодаря нашим мобильным группам", — рассказал он.

По словам спикера Воздушных сил, это уже не первый случай, когда украинские "мобильные группы" показывают такой результат.

"Иногда они применяют ПЗРК типа "Стингер" или других образцов международных партнеров, которые нам предоставляются", - добавил Евлаш.

Напомним, российские войска в ночь на 6 апреля массированно атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе "Shahed". Судя по сообщениям Воздушных сил ВСУ, атака продолжалась несколько часов. Под ударами находились Харьков, Запорожье, Хмельнитчина и Киевщина. ТСН.ua собрал все, что известно о ночном ударе.

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