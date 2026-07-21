Мобильность, связь и подготовка: «Стальной фронт» усилил 157-м ОМБр техникой

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Военные получили автомобили Ford Ranger и Volkswagen Amarok, четыре квадроцикла Segway, 50 терминалов Starlink Mini и VR-очки. Общая стоимость новой партии помощи 4,4 млн. грн.

Транспорт обеспечивает быстрое перемещение личного состава, оборудования, боекомплектов и других грузов. Пикапы могут быть использованы для логистических задач, работы мобильных групп и эвакуации. Квадроциклы нужны для передвижения по бездорожью и на участках, где использование полноразмерных автомобилей затруднено.

Терминалы Starlink Mini обеспечивают подразделения мобильным доступом к спутниковой связи. Компактный формат позволяет быстрее разворачивать сеть на новых позициях, поддерживать управление подразделениями, передачу данных и координацию между военными. VR-очки расширяют возможности обучающих симуляций и подготовки специалистов без использования боевой техники во время каждой тренировки.

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«Запрос 157-й бригады охватывал сразу несколько важных направлений: мобильность, связь и подготовку военнослужащих. Мы передали технику, которая будет использоваться каждый день при выполнении боевых и логистических задач. Совокупный объем помощи 157-й ОМБр в рамках „Стального фронта“ уже составляет около 196 млн грн», — отметил представитель «Стального фронта» Рината Ахметова Евгений Величко.

157 отдельная механизированная бригада была сформирована в 2024 году. По информации самой бригады, ее подразделения принимали участие в боевых действиях на Кураховском и Покровском направлениях, в частности, выполняли задачи вблизи Покровска.

«На фронте скорость перемещения, наличие стабильной связи и качество подготовки оказывают непосредственное влияние на выполнение задач и безопасность людей. Пикапы и квадроциклы дают подразделениям большую мобильность, Starlink Mini обеспечивают связь в полевых условиях, а VR-оборудование позволяет проводить дополнительные тренировки. Вся переданная техника отвечает нашим практическим потребностям», — объяснил представитель 157-й ОМБр.

«Стальной фронт» системно обеспечивает 157-му ОМБр транспортом, средствами связи, техническим оборудованием и другими ресурсами по заявкам военных. С учетом новой передачи общая стоимость помощи бригаде за все время сотрудничества составила около 196 млн. грн.

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Напомним, «Стальной фронт Рината Ахметова» — масштабная частная инициатива по поддержке Сил обороны Украины, объединяющая военную помощь предприятий SCM. С начала полномасштабного вторжения в рамках инициативы подразделениям передают транспорт, беспилотники, средства связи и РЭБ, оптику, амуницию, инженерное и медицинское оборудование. Предприятия также производят стальные укрытия, командные пункты, подземные стабилизационные пункты, противоминные тралы и защитные конструкции для военной техники, а также присоединяются к строительству фортификаций.

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