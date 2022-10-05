"Мобильные охотники": Ким рассказал, что иранский дрон Shahed-136 впервые сбила не ПВО

На юге Украины иранский дрон впервые сбила не ПВО.
Дрон Shahed-136, переданный России Ираном, сбили "мобильные охотники" из оружия, которое пока не разглашают.
Об этом написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Не скажу кто и где это у нас, но это первый результат не ПВО, а мобильных охотников за мопедами", – написал Ким.
Напомним, в ночь на 5 октября в Киевской области во время объявленной в 1.33 воздушной тревоги местные жители в соцсетях сообщили о характерных звуках полета иранских дронов-камикадзе, которые применяют для атак российские оккупанты. Впоследствии в Белой Церкви было слышно не менее двух взрывов.
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