Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших бойцов

Номера защитников будут резервироваться на два года, чтобы их близкие не получали тревожных сообщений о том, что погибший или пропавший без вести член семьи появился в сети или в мессенджере.

Мобильные операторы Киевстар и lifecell объявили о новой функции, направленной на резервирование номеров телефонов погибших или пропавших без вести защитников. Номера будут резервироваться на два года, чтобы их близкие не получали тревожных сообщений о том, что погибший или пропавший без вести член семьи появился в сети или в мессенджере.

О введении новой услуги рассказал вице-премьер министр Украины Михаил Федоров в Telegram.

Традиционно, когда номер телефона остается неактивным в течение года, он снова выставляется на продажу. Это может привести к ужасным сценариям, когда люди получают сообщения типа "Любимый присоединился к Viber" уже после того, как их родные ушли из жизни.

Чтобы предотвратить такие досадные ситуации, "Киевстар" и lifecell пошли на этот шаг и зарезервировали номера погибших или пропавших без вести защитников, гарантируя, что они не будут выставлены на продажу в течение двух лет.

Как воспользоваться услугой

Чтобы воспользоваться этой услугой, заинтересованные лица должны обратиться в службу поддержки соответствующих операторов:

в службу поддержки Киевстар можно обратиться по номеру 0800300466;

в службу поддержки lifecell – по номеру 0800205433.

Во время разговора с представителями службы поддержки необходимо указать номер, который вы хотите зарезервировать, и указать, от кого поступил запрос.

После этого нужно будет дождаться SMS-сообщение от оператора, которое будет содержать уведомление о подтверждении бронирования.

Федоров отметил, что сейчас эта услуга находится в стадии тестирования.

Напомним, украинские защитники зачистили плацдарм российских кафиров на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

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