ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
108
Время на прочтение
1 мин

Мобильный интернет враг использует как канал управления дронами: подробности

FPV-дроны теперь управляются через LTE, а не через радиоканал. Это усложняет борьбу с ними.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Оружие

Оружие

Украинские военные фиксируют новую тактику российских оккупантов в применении беспилотников.

Об этом сообщает эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов «Флеш» в Telegram.

По последним данным, в сторону позиций Сил обороны начали запускать БПЛА типа «Молния», который транспортирует два FPV-дрона. Особенность этой схемы заключается в том, что FPV-дроны имеют управление через мобильную связь (LTE).

«Молния» подвозит дроны к районам со стабильным покрытием мобильной сети, после чего сбрасывает их за 5-10 км до цели. После этого FPV-дроны продолжают полет самостоятельно, получая сигналы управления через LTE.

Напомним, ранее в ГУР рассказывали, благодаря чему летают российские FPV-крылья «Молния» и «Феникс»

Дата публикации
Количество просмотров
108
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie