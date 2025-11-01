Мобильный интернет враг использует как канал управления дронами: подробности

Оружие

Реклама

Украинские военные фиксируют новую тактику российских оккупантов в применении беспилотников.

Об этом сообщает эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов «Флеш» в Telegram.

По последним данным, в сторону позиций Сил обороны начали запускать БПЛА типа «Молния», который транспортирует два FPV-дрона. Особенность этой схемы заключается в том, что FPV-дроны имеют управление через мобильную связь (LTE).

Реклама

«Молния» подвозит дроны к районам со стабильным покрытием мобильной сети, после чего сбрасывает их за 5-10 км до цели. После этого FPV-дроны продолжают полет самостоятельно, получая сигналы управления через LTE.

Напомним, ранее в ГУР рассказывали, благодаря чему летают российские FPV-крылья «Молния» и «Феникс»