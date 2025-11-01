- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 1 мин
Мобильный интернет враг использует как канал управления дронами: подробности
FPV-дроны теперь управляются через LTE, а не через радиоканал. Это усложняет борьбу с ними.
Украинские военные фиксируют новую тактику российских оккупантов в применении беспилотников.
Об этом сообщает эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов «Флеш» в Telegram.
По последним данным, в сторону позиций Сил обороны начали запускать БПЛА типа «Молния», который транспортирует два FPV-дрона. Особенность этой схемы заключается в том, что FPV-дроны имеют управление через мобильную связь (LTE).
«Молния» подвозит дроны к районам со стабильным покрытием мобильной сети, после чего сбрасывает их за 5-10 км до цели. После этого FPV-дроны продолжают полет самостоятельно, получая сигналы управления через LTE.
