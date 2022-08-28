"Мочат в сортире репутацию Путина": оккупанты высокоточной ракетой "демилитаризовали" общественный туалет на Херсонщине

Российские оккупанты в Херсонской области уничтожили общественный туалет.
В нее попали высокоточной ракетой стоимостью около 30 млн рублей.
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенной из Су-35 враг прицельно уничтожил очередную общественную уборную на окраине Нововоронцовки. Это уже в который раз враг пытается угодить путлеру... но пока "мочить в сортире" удается только его репутацию", — отметили в ОК "Юг".
Стоимость израсходованной на "бандеровский" туалет ракеты составляет порядка 30 млн рублей.
Напомним, что ВСУ "откорректировали" Антоновский мост в Херсоне и ударили по вражеским командным пунктам по артиллерии.
Читайте также:
- В РФ у заключенных высчитывают половину, а то и всю зарплату, "в поддержку "ДНР"
- ВСУ из танков попали две вражеские артустановки (видео)