Модернизация средств нападения усложняет, а не делает невозможным работу ПВО — Игнат

ПВО / © ТСН.ua

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В процессе войны противник модернизирует средства воздушного нападения (БпЛА, крылатые и баллистические ракеты), что в свою очередь усложняет работу нашей противовоздушной обороны, в том числе западных систем.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Ключевое слово — усложняет, а не делает невозможным", — подчеркнул он.

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Что касается зенитного ракетного комплекса Patriot, то эта уникальная система способна работать по аэродинамическим целям (самолеты, крылатые ракеты) в радиусе до 150 км и баллистическим ракетам — но только в радиусе нескольких десятков километров. Защитить большие территории от баллистики невозможно, учитывая, что Patriot у Украины не так много.

"24/7 военнослужащие Воздушных Сил на посту и делают все возможное, чтобы сбить как можно больше российских ракет и дронов", — резюмировал Игнат.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов назвал серьезную опасность оттого, что РФ изменила тактику ударов по Украине. Выбирая цели, россияне не используют четкую систему.