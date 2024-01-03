Модернизированные ракеты Х-101 существенно не влияют на работу ПВО – объяснение Згурца

Модернизация российских ракет Х-101 нацелена на противодействие ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов — ред.), или ракет противовоздушных систем с тепловой головкой самонаведения.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.

"Модернизация ракеты Х-101, на которую россияне установили тепловые ловушки, появились в последних ударах по территории Украины. В частности, по Киеву. Обломки таких ракет наши специалисты уже разбирали и видели. Вчера я общался с директором Института судебных экспертиз Минюста, специалисты которого участвуют в анализе каждого удара. Он говорил, что действительно речь идет о дополнительных модулях, имеющих тепловые и специально отстреливающие устройства", — отметил он.

Згурец заметил, что модернизация ракет X-101 с тепловыми ловушками может влиять только на работу переносных зенитно-ракетных комплексов.

"На работу тех же Gepard, которые уничтожают воздушные цели путем орудий или систем ПВО с другими системами наведения, модернизация ракет Х-101 никак не влияет. Вчерашний показатель в 85% сбитых ракет Х-101 подтверждает, что такая модернизация существенно не влияет на работу наших сил ПВО", — резюмировал аналитик.

Напомним, оккупанты 2 января нанесли мощный ракетный удар по Украине. Основным направлением атаки оккупационных войск стал Киев.

По предварительным результатам, Россия применила 99 ракет разных типов. Силами ПВО было уничтожено 72 воздушных целей: 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"; 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 из 3 крылатые ракеты "Калибр".

Как подсчитал Forbes, массированный удар по Украине 2 января стоил России около 620 миллионов долларов.

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