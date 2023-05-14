"Мое сердце болит и плачет": невеста "Да Винчи" поделилась щемящими фото

Алина показала детский рисунок от маленького Ивасика, который Да Винчи носил в напашнике.

Невеста погибшего "Да Винчи" Алина Михайлова показала щемящие фото вместе с любимым.

Фото она опубликовала в своих соцсетях.

В сети девушка рассказала, что нашла силы для того, чтобы взять в руки вещи, которые напомнят ей о любимом.

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«Решилась разобрать вещи Да Винчи и в очередной раз вдребезги. Вещи, которые покупали вместе, мои подарки, какие-то безделушки, вечные эти капли в нос, наши фото, которые делали на поллароид еще в 2017 году, начата пачка сигарет и одежда, которая так пахнет любимым человеком», — рассказала о своих чувствах невеста Коцюбайла.

Кроме того, Алина показала детский рисунок от маленького Ивасика, который Да Винчи носил в напашнике.

«Боже, из каждого нового сообщения, мое сердце болит и плачет… Эти самые дорогие воспоминания с тобой навсегда… Если хоть немного твое сердце будет меньше болеть и плакать, и для этого нужно кричать и говорить на весь мир… Говори. Мысленно с тобой. Плачу», — написала Алина.

Гибель "Да Винчи"

Легендарный боец Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" погиб в Донецкой области 7 марта. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат погиб в бою под Бахмутом. Дмитрий как доброволец пошел воевать еще в 2014 году в возрасте 18 лет.

С Коцюбайлом 9 марта прощались в Прикарпатье. В Киеве на Майдане Незалежности – 10 марта. Отдать последний почет пришли президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов.

Президент передал матери "Да Винчи" Оксане Коцюбайло отличие "Крест боевых заслуг", которым посмертно удостоен "Да Винчи". К слову, в 2021 году Дмитрий получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

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