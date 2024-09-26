"Мог быть разорванным": жители Запорожья рассказали о пережитой атаке (фото)

Жители частных домов в Запорожье, которые разрушил враг во время атаки в ночь на 26 сентября, рассказали о пережитом. Люди говорят, что чудом остались живы.

Об этом местные жители рассказали "Радио Свобода".

Российские авиабомбы в Запорожье упали совсем рядом с частными домами. Вражеские боеприпасы оставили воронки, повредили здания и автомобили.

"Мог бы остаться разорванным. Остался чудом живой. Это, наверное, моя покойная мать бережет... Тяжело это... Мы были в комнате, жену успокаивал – и в этот момент прилетает. Буквально это все секунды, раз – и все. "Ушла" одна комната, где моя мать жила. А я мог быть на кухне или в спальне, или в зале, где угодно. Я именно туда пошел. Вот и все", – рассказал один из жителей, переживший атаку.

Еще один мужчина поделился, что на момент удара как раз готовились ко сну с женой.

"Прилетело, бахнуло и все. И имеем то, что имеем", – сказал он.

Последствия атаки на Запорожье в ночь на 26 сентября/Коллаж

Последствия атаки на Запорожье в ночь на 26 сентября/Коллаж

Разрушение в Запорожье в результате ночной атаки 26 сентября/Скриншот с видео

Разрушение в Запорожье в результате ночной атаки 26 сентября/Скриншот с видео

Разрушение в Запорожье в результате ночной атаки 26 сентября/Скриншот с видео

Разрушение в Запорожье в результате ночной атаки 26 сентября/Скриншот с видео

Разрушение в Запорожье в результате ночной атаки 26 сентября/Скриншот с видео

Напомним, ночью россияне ударили КАБами по жилой застройке Запорожья. Сначала было известно о семи пострадавших. По последним данным от ОВА, количество пострадавших возросло до 10.

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