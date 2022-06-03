Мог готовить теракты: СБУ поймала агента ФСБ, снимавшего военный объект

Контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ России, собиравшего информацию об объектах, которые могли стать целью для вражеских обстрелов в Черкасской области. Злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене.
Агента задержали "на горячем", когда тот же вел съемку одного из военных объектов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 3 июня.
"Злоумышленником оказался местный житель, бывший работник органов исполнительной власти и активный "поклонник" запретной партии шария", — отметили в спецслужбе.
Как выяснилось, российские спецслужбы регулярно поддерживали связь с задержанным. Их интересовали координаты подразделений силовых структур, воинских частей, а также административных построек органов государственной власти.
В настоящее время правоохранители проверяют информацию о планировании злоумышленником ряда терактов на территории Украины.
Все потому, что российский агент запросил в ФСБ оружие:
- пистолеты с глушителем и прицелами,
- патроны с магазинами,
- гранаты с запалами,
- противопехотные мины МОН-50 с радиодетонаторами.
Напомним, глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что все полицейские, которые сейчас находятся на оккупированных территориях Украины, уволены со службы.
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