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Мог готовить теракты: СБУ поймала агента ФСБ, снимавшего военный объект

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Мог готовить теракты: СБУ поймала агента ФСБ, снимавшего военный объект

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ России, собиравшего информацию об объектах, которые могли стать целью для вражеских обстрелов в Черкасской области. Злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене.

Агента задержали "на горячем", когда тот же вел съемку одного из военных объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 3 июня.

"Злоумышленником оказался местный житель, бывший работник органов исполнительной власти и активный "поклонник" запретной партии шария", — отметили в спецслужбе.

Как выяснилось, российские спецслужбы регулярно поддерживали связь с задержанным. Их интересовали координаты подразделений силовых структур, воинских частей, а также административных построек органов государственной власти.

В настоящее время правоохранители проверяют информацию о планировании злоумышленником ряда терактов на территории Украины.

Все потому, что российский агент запросил в ФСБ оружие:

  • пистолеты с глушителем и прицелами,
  • патроны с магазинами,
  • гранаты с запалами,
  • противопехотные мины МОН-50 с радиодетонаторами.

Напомним, глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что все полицейские, которые сейчас находятся на оккупированных территориях Украины, уволены со службы.

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