Мог воевать в Украине: в России задержали солдата, который записывал видео сексуального насилия над младенцем (18+)

Мог воевать в Украине: в России задержали солдата, который записывал видео сексуального насилия над младенцем (18+)

Бычков служит в пригороде Пскова, а все военные соединения Псковской области участвуют в войне против Украины.

В России 9 апреля задержан солдат Алексей Бычков, который записывал видео с сексуальным насилием над младенцем. Солдат служит в воинской части, бойцы которой участвуют в войне против Украины.

Об этом сообщает издание "Вот так".

Осторожно! Описание сцен сексуального насилия может шокировать!

Накануне в Twitter был опубликован тред о Бычкове с роликом, на котором мужчина сначала говорит, что записывает "лютое видео", а затем трет щеточкой для ресниц между ягодицами младенца, облизывает щеточку и водит ею по лицу. Время и место съемки видео не известны.

Вот это еблище— Алексей Бычков, служащий в ВС РФ

Он издевается над грудным ребенком и снимает это.

Ниже будет видео с TW: педофилия, насилие pic.twitter.com/YlmGcE6s3E — il diavolo horny | #нетвойное (@KwonGoD1) April 8, 2022

Информацию о российском солдате опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пользователь Костя Кикеев. По его словам, Бычков 1997 года рождения, зарегистрирован в Ставрополье и живет в Краснодарском крае РФ. По данным Кикеева, российского солдата 8 марта оштрафовали за перевозку детей без спецкресла в авто, зарегистрированном на Анастасию Цекрес. В переписке с изданием женщина заявила, что продала автомобиль его жене, но "этого подонка" не знает. Позже она рассказала журналистам, что увидела ролики Бычкова, написала заявление в полицию, и мужчину задержали.

Издание отмечает, что во "ВКонтакте" выложено еще несколько видео, где Бычков также совершает насилие над детьми. В роликах мужчина демонстрирует свои гениталии, засовывает себе в анус разные предметы и облизывает их. Один из пользователей российской соцсети, опубликовавший данные солдата, заявил, что тот посылает видео с насилием над детьми своим друзьям и сослуживцам.

Согласно опубликованной информации, Бычков служит в пригороде Пскова в воинской части №64044. По словам председателя совета ветеранов 76-й гвардейской дивизии ВДВ Юрия Соседова, все военные соединения Псковской области участвуют в войне в Украине.

Напомним, 8 апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские военные похитили более 120 тысяч украинских детей. Некоторых из них изнасиловали: в Буче – 11-летнего мальчика и 14-летнюю девочку, после чего она забеременела.

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