Могилевская рассказала о "зомбированном" брате, живущем в России

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, что у нее есть родственники в России.

Артистка, как и многие другие звезды, пыталась донести родным правду о войне в Украине.

Впрочем, как отметила в интервью Александре Кучеренко, с ними было очень трудно говорить. В частности, брат исполнительницы не верил, что видео, которые она ему присылала, реальные.

"Говорил мне: "А в каком году это видео? Что ты мне присылаешь?". Пропаганда очень мощная, профессиональная, люди действительно зомбированы. Они искренне верят в то, что говорят. За два месяца войны уже только слепой, глухой и тупой не понял, что происходит", – рассказала певица.

Могилевская добавила, что у россиян есть возможность разобраться в фактах, но они, к сожалению, этого не делают.

"Достаточно дырочек есть в пространстве этого железного занавеса, которым накрывают Россию... А мыслящий человек должен посмотреть обе чаши весов, взвесить и таким образом иметь свое мнение. Настолько убедительна информация с обеих сторон, что я села бы посередине и подумала бы простую вещь – те убедительные и те убедительные, но, с*ка, все на их территории происходит. Погибают украинцы, украинские дома, города", – отметила она.

Также артистка подчеркнула, что сегодня наш враг – это Россия и любая другая позиция – государственная измена.

Напомним, недавно Могилевская в слезах сообщила о гибели дяди в блокадном Мариуполе. В дом родственника артистки попало два снаряда.

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