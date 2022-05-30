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Могилевская шокировала видео, как в Северодонецке рядом с пожилой женщиной разорвался вражеский снаряд

Могилевская шокировала видео, как в Северодонецке рядом с пожилой женщиной разорвался вражеский снаряд

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Время на прочтение
2 мин
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Могилевская шокировала видео, как в Северодонецке рядом с пожилой женщиной разорвался вражеский снаряд

Фото: скриншот с видео

Певица Наталья Могилевская поделилась жутким видео обстрелов российскими оккупантами города Северодонецк.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала ролик, на котором две женщины у подъезда своего дома записывали видеообращение.

В один момент вражеский снаряд разорвался совсем рядом с мирными жительницами, одна из которых – пожилая женщина. На видео видно, как у второй женщины от ударной волны поднялись волосы. Они сразу же побежали в укрытие.

"Господи, спаси и сохрани! Молимся за всех украинцев", – прокомментировала певица.

В комментариях ошеломленные пользователи написали, что им страшно от просмотра видео.

  • Как это страшно
  • От такого ада кровь стынет
  • Боже, как страшно! Жду, когда снаряды будут падать на голову путлера, скотина безрогая!

Также многие юзеры написали, что это видео женщины якобы записывали для пропагандистских каналов: "Их специально из подвала вывели, чтобы записать видео для рос.тв", "Она давала интервью, но ничего не говорила о том, что они спрашивали, кто стрелял. И не говорила, что ждала их... Жалко девушку".

Напомним, Наталья Могилевская представила музыкальную работу и клип "Я вдома". Видео артистка сняла в Бородянке, Буче и Ирпене.

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