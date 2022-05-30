Могилевская шокировала видео, как в Северодонецке рядом с пожилой женщиной разорвался вражеский снаряд

Певица Наталья Могилевская поделилась жутким видео обстрелов российскими оккупантами города Северодонецк.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала ролик, на котором две женщины у подъезда своего дома записывали видеообращение.

В один момент вражеский снаряд разорвался совсем рядом с мирными жительницами, одна из которых – пожилая женщина. На видео видно, как у второй женщины от ударной волны поднялись волосы. Они сразу же побежали в укрытие.

"Господи, спаси и сохрани! Молимся за всех украинцев", – прокомментировала певица.

В комментариях ошеломленные пользователи написали, что им страшно от просмотра видео.

Как это страшно

От такого ада кровь стынет

Боже, как страшно! Жду, когда снаряды будут падать на голову путлера, скотина безрогая!

Также многие юзеры написали, что это видео женщины якобы записывали для пропагандистских каналов: "Их специально из подвала вывели, чтобы записать видео для рос.тв", "Она давала интервью, но ничего не говорила о том, что они спрашивали, кто стрелял. И не говорила, что ждала их... Жалко девушку".

Напомним, Наталья Могилевская представила музыкальную работу и клип "Я вдома". Видео артистка сняла в Бородянке, Буче и Ирпене.

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