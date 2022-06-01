"Могильник для российских войск": эксперт оценил ситуацию в Луганской области и отметил успехи на других направлениях

"Могильник для российских войск": эксперт оценил ситуацию в Луганской области и отметил успехи на других направлениях

События в Луганской области позволили украинским военным преуспеть на Херсонском и Харьковском направлении.

Ситуация в Луганской и успехи в Херсонской области связаны, ведь военным в Луганской области удалось отвлечь значительную часть оккупационной армии и позволило военным на Херсонском и Харьковском направлении проводить успешные контрнаступательные действия, заявил в эфире «Единого марафона» в слоте ТСН Дмитрий Снигеров.

Он отмечает, что украинцам удалось продвинуться в глубь Херсонской области до 15 километров и создать оперативное окружение для врага вблизи Новой Каховки. Также он отмечает, что в Харьковской области также, благодаря действиям военных в Луганской области, удалось остановить продвижение врага.

«Вблизи Северодонецка ситуация тяжелая, но полностью контролируемая. ВСУ удалось избежать оперативного оцепления. Вопрос сейчас в окружении совсем не стоит вблизи Северодонецка и Лисичанска», — заметил эксперт.

Он подчеркивает, что в этом направлении удалось локализовать продвижение войск вблизи города Попасная и освободить Точковку и Комешуваху. А это сделало невозможным создание котла.

«Северодонецк на 70% контролируется оккупантами, но главное, что военным удалось избежать оперативного оцепления», - заверил он.

Кроме того, эксперт не исключает варианта отвода украинских войск от города Лисичанск. «Город Лисичанск расположен географически выше над городом Северодонецк и другими населенными пунктами. И он фактически отрезан рекой Северский Донецк – это позволяет держать город довольно длительное время», — говорит он.

Это может стать еще одним примером героической обороны города, как и в Мариуполе, где полегло 6 тысяч оккупантов, предполагает эксперт. «Город Лисичанск сплошная промышленная зона. Потери российских войск будут не соразмерны их политической задаче, Лисичанск может превратиться в могильник для вооруженных сил РФ», — говорит Снигерев.

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