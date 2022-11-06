"Могилы на огородах, хоронить погибших некому": как выживает прифронтовый Бахмут

Несмотря на то, что Бахмут Донецкой области находится чуть ли не на линии фронта и подвергается постоянным обстрелам, в городе до сих пор остаются около 10 тыс. жителей.

Как выживает город, сообщает "FREEДОМ".

Люди прячутся от обстрелов в подвалах и хранилищах. Они вынуждены жить без света, отопления, газа, связи. Самое необходимое в Бахмут привозят волонтеры. В городе не работают пекарни. Местные остались без средств к существованию и выживают благодаря гуманитарке.

"Большая машина приезжает, и все пытаемся раздать. Остается на следующий день – отдаем на следующий день. Распределяем по городу, развозим, где можем доехать. Дай боже здоровье той Константиновке (город в Донецкой обл. — ред.), которая нам привозит хлеб", — рассказывает волонтер Инна.

Среди оставшихся в городе есть и дети.

“Очень много детей. Дети малые есть. Город разрушен. Уничтожены все школы: 12 школ – и все разбиты”, – говорит житель Бахмута Анатолий.

Забахмутка – микрорайон Бахмута, наиболее пострадавший от обстрелов. Именно оттуда на велосипеде, несмотря на обстрелы, приехал за гуманитаркой Анатолий.

"Мосты разрушены. Планки положили. В целом, так и проходим, если выходит. Иногда не выходит. Недавно трое суток подъезжали и не могли проехать — планки были сняты", — говорит мужчина.

По его словам, погибших от российских обстрелов горожан некому скрывать, поэтому соседи делают это сами на огородах.

"Есть уже трупы на огородах. Недавно неделю назад женщину убило. Хоронить некому. Сами прячем», – говорит он.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал жуткие кадры из полуразрушенного Бахмута.