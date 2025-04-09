Улицы Покровская

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В Покровске гражданских уже начали хоронить прямо во дворах жилых домов из-за невозможности доставить на кладбище — как это раньше было в Мариуполе, Бахмуте, Авдеевке и других уничтоженных Россией городах.

Видео опубликовал волонтер Денис Христов.

На кадрах видна могила среди двора. Здесь похоронили местную женщину, которая умерла в результате российского прилета.

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Баба Валя (Южный) — написано на табличке, которая прикреплена к деревянному, наскоро сделанному кресту.

Местные рассказали, что баба Валя с еще одной женщиной сидели на скамейке. Одну сразу откопали и отправили в больницу. А другую нашли мертвой на другой день, когда подняли плиту.

«Двое они сидели. Был прилет. Одна женщина была спасена, а другая навсегда осталась в своем дворе», — говорит Христов.

Волонтер и полицейские, уже вывозившие гражданских из города, едва убежали от российских дронов, пытавшихся попасть в них. К счастью, эвакуация прошла без пострадавших.

Дата публикации 15:21, 09.04.25 Количество просмотров 8 Могилы местных во дворах: Покровск превращается в руину

В полиции Донецкой области рассказали, что, несмотря на ужасные условия жизни, в городе остаются около 2300 человек. От непрерывных обстрелов в Покровске горят дома, гибнут мирные жители.

По словам полицейских, чтобы спастись из ада, который россияне создали в городе, все больше людей обращаются за помощью в эвакуации. Однако вывозить людей становится с каждым днем все сложнее.

Пожилая женщина, квартиру которой разбомбило, рассказывает, что живет в подъезде многоэтажки.

Жительница Покровская в полуразрушенной квартире

«Ночью в своей квартире, а греюсь и готовлю есть в подъезде. Когда стреляют, бегу либо в подвал, либо в подъезд», — отмечает жительница Покровска. Уезжать она категорически отказалась. Говорит, что нет родственников, к кому ехать.

Дата публикации 15:36, 09.04.25 Количество просмотров 15 Как выглядит разрушенный Покровск: видео эвакуации гражданских

Раньше мы показали фото, как когда-то оживленный и полный жизни Покровск превращается в руины.