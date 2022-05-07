Могла быть российская провокация: Арестович опроверг слухи о подбитии судна РФ "Адмирал Макаров"

Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинские войска не подбивали российский фрегат "Адмирал Макаров" в Черном море.
Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины утопили "Сарну" (катер для перевозки техники), а информация о подбитии судна "Адмирал Макаров" не соответствует действительности.
Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 7 мая.
Арестович не исключает, что слухи об уничтожении российского фрегата намеренно запустили российские спецслужбы, чтобы потом обвинить украинские и западные СМИ во лжи.
"По острову Змеиный нанесли наши удар, утопили там эту "Сарну" - катер, предназначенный для перевозки техники. А никакой "Макаров" не утопили, конечно. Это было какое-то недоразумение. Информацию об этом могли забросить сами россияне для того, чтобы дискредитировать нашу и западную прессу.
Поэтому сейчас радостным сообщением, еще раз предупреждаю украинских зрителей, и не только украинских, ко всем сообщениям, что мы кого-то победили, стоит очень аккуратно относиться и не "разгонять", пока не подтвердили официально", - сказал Арестович.
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