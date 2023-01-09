Могла детонировать в любой момент: врачи удалили неразорванную гранату из тела военного (фото)

Военные врачи провели операцию по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ с тела военнослужащего. Боеприпас доставали в присутствии двух саперов, страховавших безопасность медицинского персонала.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что не каждое ранение в области сердца смертельно.

Фото: Анна Маляр

"Операция проводилась одним из опытнейших хирургов Вооруженных сил Украины — Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент", — пояснила Маляр.

Оперативное вмешательство прошло успешно. Раненого военнослужащего отправили на дальнейшую реабилитацию и восстановление.

Фото: Анна Маляр

Напомним, девочку, которая была ранена в результате российского ракетного удара по Шевченково, спасают врачи в Харькове. Обломок попал ребенку в шею и застрял рядом с сонной артерией.

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