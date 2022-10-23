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Могла ли быть в массированном ударе РФ ракета с ядерной головой: объяснение эксперта

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Могла ли быть в массированном ударе РФ ракета с ядерной головой: объяснение эксперта

Фото: Associated Press

Ракета с ядерной головой просто не могла "затесаться" среди прочих. РФ пока не использовала ядерное оружие

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, могла ли быть в массированном ракетном ударе РФ ракета с ядерной головой.

Эксперт успокоил, что это невозможно.

"Это не так, когда на огневой позиции есть ракета с кассетной боевой частью и осколочно-фугасной боевой частью. И командование выбирает, какую запускать. С ядерным оружием так не бывает", – объяснил Жданов.

По его словам, в России решение об использовании ядерного оружия никто кроме Путина не может принять. Кроме того, Путин не принимает таких судьбоносных решений сам.

"Он боится. Он всегда разлагает ответственность на всех — собирает Совбез, какие-то совещания и там они все высказывают публично свою поддержку действий Путина", — говорит эксперт.

Жданов напомнил заявление британской разведки: как только в Кремле заговорят о возможности использования ядерного оружия, Запад уже узнает об этом.

"Вполне возможно, что будет реакция на попытку использования ядерного оружия, а не на сам факт использования. Поэтому думать, что где-то там теснилась ракета с ядерной головой – такого быть не может", – подытожил он.

Ядерная угроза

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже применение Россией маломощного ядерного оружия фундаментально изменит характер войны в Украине, и это, конечно, будет иметь последствия.

А высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в таком случае российская армия будет уничтожена неядерными средствами.

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус даже назвал возможные цели, которые будут атакованы со стороны США в ответ на ядерный удар РФ. Речь идет о затоплении Черноморского флота, ударах по военным базам в Крыму и российским войскам на территории Украины.

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма допускает, что Путин может применить ядерное оружие, однако тогда в войну вступят НАТО и США.

Президент Зеленский прокомментировал заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы изготовила "грязную бомбу". Зеленский подчеркнул, что ядерное оружие в Европе может применить только Россия.

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