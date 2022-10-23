Могла ли быть в массированном ударе РФ ракета с ядерной головой: объяснение эксперта

Ракета с ядерной головой просто не могла "затесаться" среди прочих. РФ пока не использовала ядерное оружие
Военный эксперт Олег Жданов объяснил, могла ли быть в массированном ракетном ударе РФ ракета с ядерной головой.
Эксперт успокоил, что это невозможно.
"Это не так, когда на огневой позиции есть ракета с кассетной боевой частью и осколочно-фугасной боевой частью. И командование выбирает, какую запускать. С ядерным оружием так не бывает", – объяснил Жданов.
По его словам, в России решение об использовании ядерного оружия никто кроме Путина не может принять. Кроме того, Путин не принимает таких судьбоносных решений сам.
"Он боится. Он всегда разлагает ответственность на всех — собирает Совбез, какие-то совещания и там они все высказывают публично свою поддержку действий Путина", — говорит эксперт.
Жданов напомнил заявление британской разведки: как только в Кремле заговорят о возможности использования ядерного оружия, Запад уже узнает об этом.
"Вполне возможно, что будет реакция на попытку использования ядерного оружия, а не на сам факт использования. Поэтому думать, что где-то там теснилась ракета с ядерной головой – такого быть не может", – подытожил он.
Ядерная угроза
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже применение Россией маломощного ядерного оружия фундаментально изменит характер войны в Украине, и это, конечно, будет иметь последствия.
А высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в таком случае российская армия будет уничтожена неядерными средствами.
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус даже назвал возможные цели, которые будут атакованы со стороны США в ответ на ядерный удар РФ. Речь идет о затоплении Черноморского флота, ударах по военным базам в Крыму и российским войскам на территории Украины.
Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма допускает, что Путин может применить ядерное оружие, однако тогда в войну вступят НАТО и США.
Президент Зеленский прокомментировал заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы изготовила "грязную бомбу". Зеленский подчеркнул, что ядерное оружие в Европе может применить только Россия.