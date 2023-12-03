Могла ли Украина закончить войну весной 2022 года мирным соглашением с РФ: у Зеленского ответили

Подоляк рассказал, что на переговорах было ясно, что Россия хочет полностью уничтожить Украину.

Во время российско-украинских переговоров в феврале-марте 2022 г. в потенциальном проекте мирного соглашения даже не было вероятного варианта обменять какие-либо уступки со стороны Украины на прекращение войны и полный вывод российских войск.

Об этом сказал в интервью Униан советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, входивший в украинскую делегацию на этих переговорах.

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Он подчеркнул, что в проекте мирного соглашения не было пункта, предусматривающего вывод российских войск на линию разграничения 23 февраля 2022 года в обмен на отказ Украины от стремления вступить в НАТО.

"На этих переговорах было ясно, что Россия действительно хочет максимально жестоко обращаться с украинской государственностью. То есть полностью разрушить эту государственность военным путем с добавлением дипломатического давления", – отметил Подоляк.

По его словам, российская делегация на переговорах настаивала:

на разоружении Украины,

отказе от участия в военных блоках

фактически на потере Украиной своего суверенитета.

Подоляк добавил, что тогда одной из задач переговоров была возможность получить "оперативную паузу" в боевых действиях, чтобы провести "внутреннюю перегруппировку". И эту задачу делегация выполнила.

Напомним, 29 ноября перед началом первого заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал резкое заявление в НАТО о территориальных уступках России.

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