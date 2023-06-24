"Могли бы идти на Киев или Львов": пропагандист Соловьев бьет тревогу из-за бунта Пригожина в РФ

В России не на шутку обеспокоены резким изменением событий в войне.

Главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев заявил о "трудных временах" обусловленных действиями лидера ППК "Вагнер" Евгения Пригожина в России.

Видео с обращением пропагандиста начали распространять в Сети.

На обнародованных кадрах видно, что Соловьев нешуточно обеспокоился возможностью распада РФ.

"Неужели мы позволим страну потерять?" – заявил пропагандист. – Остановитесь, пока не поздно. Нет ничего страшнее гражданской войны", — говорит он.

Соловьев отмечает, что 25 тысяч "вагнеровцев" пригодились бы на фронте. В частности, они могли бы осуществить наступление на Киев или Львов, но отнюдь не на Москву.

"Ребята, спохватитесь! Враг – там, на Украине", – заявил пропагандист.

Также российский пропагандист приравнял главу "вагнеровцев" с лидером фашистского движения в Италии Бенито Муссолини.

Напомним, в ночь на 24 июня наемники ППК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на военный мятеж основателя ППК "Вагнер" Пригожина. Он пригрозил, если сейчас не объединиться вокруг Путина, то Россию якобы ждет "путь к огромной трагедии, всемирной катастрофе".

Между тем, российский президент-диктатор Владимир Путин во время срочного обращения назвал действия главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина "ударом в спину".

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