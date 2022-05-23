"Могли бы сохранить десятки тысяч жизней": Зеленский рассказал, какая помощь нужна была Украине в феврале

"Могли бы сохранить десятки тысяч жизней": Зеленский рассказал, какая помощь нужна была Украине в феврале

В Украине можно было сохранить десятки тысяч жизней, если бы мир вовремя предоставил оружие.

Также сейчас Украине нужно минимум 5 млрд. долларов в месяц, чтобы сохранить экономику в условиях войны.

Об этом 23 мая в ходе онлайн выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Помощь государству, на которую напали, более ценна тем, чем быстрее ее оказывают. Оружие, финансы, политическая поддержка, санкции против России. Если бы мы получили их на 100% от наших нужд еще в феврале, то результатом этого были бы десятки тысяч сохранившихся жизней. Вот почему Украине нужно все оружие, которое мы запрашиваем, а не только то, которое нам предоставляют. Вот почему Украине нужны финансы, а это — минимум 5 млрд долларов ежемесячно", — сказал Зеленский.

Напомним, Украина предлагает миру создать такой прецедент восстановления страны после войны, который продемонстрирует всем, кто мечтает уничтожить жизнь соседа, что война не дает желаемого результата. Объем работ колоссальный.

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