"Могли бы взять Берлин, но пошли через Бахмут": у Зеленского потролили окупантов

Россияне уже несколько месяцев непрерывно штурмуют Бахмут.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что российские террористы надеялись на скорую победу в войне, однако героизм воинов ВСУ остановил их в Бахмуте Донецкой области.

Об этом он написал в Twitter.

"Российская военная логика в одном предложении: "Мы могли бы взять Киев, Варшаву, Берлин и Гаагу в дополнение всего за 3-4 дня… Но пошли через Бахмут". Бахмут – город героев", — написал Подоляк.

Российская военная логика в одном предложении: «Мы могли бы взять Киев, Варшаву, Берлин и Гаагу в дополнение всего за 3-4 дня… Но пошли через Бахмут».

Бахмут – место героев. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 20, 2023

Бои за Бахмут

В городе Бахмут Донецкой области уже несколько месяцев продолжаются жестокие бои. Российские террористы пытаются окружить этот город, однако там они столкнулись с жестким сопротивлением украинской армии.

Военный Владимир Назаренко рассказал, что российское командование изменило тактику ведения боев под Бахмутом в Донецкой области. Оккупанты сейчас пытаются оказывать непрерывное давление на позиции ВСУ.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский считает, что следующей целью окупантов может стать Авдеевка, которую террористы из РФ постоянно обстреливают и пытаются штурмовать.

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