"Могли дойти и до Белгорода": российские повстанцы рассказали, как полиция РФ и ФСБ сбежали

Когда повстанцы легиона "Свобода России" зашли в Белгородскую область — местное население не сопротивлялось, а представители полиции, ФСБ и пограничной службы — сбежали.

Об этом сообщил лидер легиона "Свобода России" с позывным Цезарь во время брифинга 24 мая.

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"Реакция была паническая и совершенно неадекватная. Только через несколько часов начало появляться организованное сопротивление. Если бы мы ставили более глубокую цель операции – смогли бы дойти до Белгорода", – отметил лидер легиона Цезарь.

Представитель "Свободы России" отметил, что военные РФ стреляют по повстанцам, но больше от этого страдает мирное население Белгородской области:

"Они стреляют и разрушают не столько нас, сколько дома местных жителей и свою собственную территорию. Демонстрируя, что Кремлю все равно кого убивать — украинцев или россиян. Чтобы держать власть в своих руках", — подытожил российский доброволец.

Общие потери легиона – 2 погибших и 10 раненых, уточнили во время брифинга. Активная фаза операции завершилась, но в другом формате она продолжается до сих пор.

"Могли дойти и до Белгорода" - брифинг РДК и Легиона "Свобода России"

Что известно о событиях в Белгородской области

22 мая в Белгородскую область вошли добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса", которые являются гражданами РФ. Добровольцы сообщили, что их цель – освобождение России от путинского режима и создание демилитаризованной зоны вдоль российско-украинской границы.

"ЛСР" и "РДК" в тот же день заявили об освобождении поселка Козинка и о штурме города Грайворон. Российские власти объявили на территории Белгородской области режим контртеррористической операции. Российские добровольцы на утро 23 мая заявили, что продвигаются в регионе.

В украинской разведке объясняли, что события на территории РФ – это внутренний конфликт и прямые последствия полномасштабной войны против Украины.

Напомним, в РФ наблюдается высокий уровень лояльности местного населения к повстанцам "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России". Россияне готовы присоединяться к добровольцам в Белгородской области. Некоторые даже пишут, что имеют собственное оружие.