"Могли – и еще могут!": Зеленский обратился к тем, кто не хочет предоставлять Украине оружие

"Могли – и еще могут!": Зеленский обратился к тем, кто не хочет предоставлять Украине оружие

Украине нужно вооружение и военная техника, чтобы противостоять российской агрессии.

Для успешной борьбы в войне с Россией Украине необходимо современное вооружение и военная техника. А с ее снабжением не спешат западные партнеры.

Об этом в ночном видеообращении 2 апреля сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"К сожалению, Украина так и не получила пока достаточно современных западных противоракетных систем. Не получила самолетов. Не получила того, что могли предоставить партнеры. Могли – и еще могут!", — сказал президент.

Он подчеркнул, что "каждая российская ракета, ударившая по нашим городам, и каждая бомба, сброшенная на наших людей, на наших детей, лишь добавляют черной краски к тому, как в истории будут описаны все, от кого зависело решение. Решение, помогать Украине с современным оружием".

"Это наша общая борьба! И будет наша общая победа", – обращение Владимира Зеленского

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