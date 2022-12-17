Белый дом попытался помешать Украине ликвидировать начальника Генштаба РФ Герасимова – NYT

Американцы считали, что убийство Герасимова могло привести к резкой эскалации конфликта и даже войне между Соединенными Штатами и Россией.

В администрации Белого дома препятствовали Украине ликвидировать начальника Генштаба Российской Федерации Валерия Герасимова, когда тот приезжал на линию фронта в апреле.

Об этом сообщает американское издание NYT со ссылкой на американских официальных лиц, захотевших остаться анонимными.

По их данным, США осознанно не сообщили украинским военным о визите Герасимова на фронт, опасаясь, что ВСУ ликвидируют его. Что, в свою очередь, как считали американцы, могло привести к резкой эскалации конфликта и даже "войне между Соединенными Штатами и Россией". Впрочем, Украина узнала визит Гересимова. Тогда, по данным издания, официальные лица США просили украинцев не убивать его.

"Мы сказали им не делать этого. Мы подумали: "Эй, это уже слишком", — сказал чиновник.

Впрочем, украинская сторона получила это послание слишком поздно, когда начала обстрел позиций российской армии. Тогда, по официальным данным, в результате удара погибли десятки российских военных, Герасимов не был одним из них. После этого российские военные руководители снизили свои визиты на линию фронта.

Напомним, 28 апреля российские СМИ сообщили, что в тогда еще оккупированный город Изюм Харьковской области лично приехал Герасимов, чтобы осуществлять командование войсками на Донбассе. Позже советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что вблизи Изюма были уничтожены два командных пункта российских кафиров.

Потери врага на 17 декабря: минус 420 оккупантов в сутки

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.