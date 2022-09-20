"Могут баловаться чем угодно": эксперт объяснил, почему "референдумы" оккупантов не будут иметь смысла

Украине не стоит волноваться из-за планов России по проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Ситуация в оккупированном Крыму – хороший пример того, что атаки ВСУ по захватчикам на полуострове не имели каких-либо последствий для Украины.

Это, несмотря на то, что россияне в Крыму тоже провели "референдум" и считают его территорией РФ.

Об этом военный эксперт Сергей Грабский рассказал в эфире телеканала Freedom.

"Они (россияне – ред.) могут, конечно, говорить о какой-то легитимности и надеяться, что это как-то изменит ситуацию. Но я привожу элементарный пример: нам всем давно известно о "хлопках" в Крыму. То есть это не секрет, что украинские силы наносили, наносят и будут наносить удары по позициям и местам расположения противника, которые расположены в оккупированном Крыму. Там тоже был "референдум". Технически это тоже декларируется как территория РФ. И у меня возникает типичный одесский вопрос: ну, и что? И чем это закончится? Ничем. Они могут баловаться чем угодно, создавая видимость какой-то бурной деятельности", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что Украине нужно освобождать захваченные территории, несмотря на то, как эти земли будут позиционировать захватчики.

"Я бы на этот вопрос ("референдумов" – ред.) вообще бы не обращал внимания, потому что, как говорил Тарас Шевченко, нам своє робить. То есть нам надо освобождать эти земли. А как они (россияне – ред.) будут позиционировать в своем искаженном сознании эти земли – это их дело и я бы на этом даже не заострял бы внимание", – сказал Грабский.

Напомним, марионеточные режимы "ДНР" и "ЛНР" заявили о планах провести "референдумы" о вхождении в состав России. Они уже озвучили даты — с 23 по 27 сентября этого года.

С заявлением о необходимости "референдума" выступили и коллаборанты в оккупированных районах Херсонской области.

Читайте также: