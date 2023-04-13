Могут быть катаклизмы, наводнения, землетрясения: экстрасенс спрогнозировал будущее России

В России у общества большое сомнение в том, что действия власти и военных приведут к победе РФ в войне, которую она развязала против Украины.

Карма будет возвращаться в Россию в разных проявлениях. Российское общество уже утратило веру в то, что РФ победит в войне.

Об этом в интервью "Униан" рассказал экстрасенс Макс Гордеев.

“Во-первых, это разлом. Идет тяжелая энергия. Уже сейчас многие люди в России имеют большое уныние, они теряют веру в то, что победят. Это правильно, потому что со страной-агрессором ничего хорошего не будет. Карма будет возвращаться в Россию в разных проявлениях. Могут быть катаклизмы, наводнения, землетрясения и прочее. Потому, поверьте мне, что эта страна будет страдать”, — рассказал экстрасенс.

По его словам, когда Украина победит, Россия уйдет как Титаник под воду. То есть будет раскол, который потянет всю страну ко дну.

“Многие кричат, что Россия "непотопляемая", но я вижу, что Украина будет именно тем айсбергом, который это сделает. Есть ли вероятность, что Путин умрет в этом году? К сожалению, не так быстро, как нам хотелось. Потому что он работает не только с врачами, но и с большими магическими ритуалами. Не все кто-то делает за него, потому что он и сам может что-то делать в этом плане. Не сомневайтесь, что это да еще подлец и демон”, — подчеркнул Макс Гордеев.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что Польша передаст Украине новую партию истребителей МиГ-29.

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