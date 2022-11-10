"Могут быть ложь и провокация": Дуда о заявлениях россиян об уходе из Херсона

В Польше сдержаны по заявлениям оккупантов.

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал заявления оккупантов о якобы их уходе из незаконно захваченного ими украинского Херсона.

Об этом заявил глава кабинета президента Польши Павел Шрот в эфире "Польского радио".

"Президент подошел к ней (информации о заявлениях россиян о якобы уходе из Херсона) абсолютно спокойно, предостерег от энтузиазма. Здесь можно подозревать россиян во всевозможных обманах и провокациях. Я думаю, что героические украинские воины и власти этой страны также готовы к этому", – заявил Павел Шрот.

Что известно о заявлениях россиян о выходе из Херсона

Министр обороны России Сергей Шойгу 9 ноября отдал приказ войскам РФ отойти из Херсона на левый берег Днепра. Он сделал это после доклада главнокомандующего русскими войсками в Украине Сергея Суровикина. Последний подтвердил, что оккупанты якобы отступят на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, назвав главной причиной этого решения проблемы со снабжением.

Президент Украины Владимир Зеленский советует более сдержанно относиться к информации об увольнении части Херсонской области.

В Генеральном штабе ВСУ вечером 10 ноября заявили, что не могут ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о якобы уходе оккупантов с правого берега Херсонщины. Наступление украинских защитников продолжается.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует для ВСУ ловушку в Херсоне после якобы ухода оккупантов из города.

В британской разведке заявляют, что потеря западного берега Херсона помешает России добиться своего стратегического стремления проложить сухопутный коридор в Одессу. Скорее всего, уход оккупантов продлится несколько дней с оборонительными позициями и артиллерийским огнем.

Президент США Джо Байден, комментируя эти заявления, отметил, что у Кремля начались серьезные проблемы боеспособностью своей армии.

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