"Могут хоть до Марса, все равно освободим": Подоляк о планах "гауляйтеров" присоединить Херсонщину к РФ

"Могут хоть до Марса, все равно освободим": Подоляк о планах "гауляйтеров" присоединить Херсонщину к РФ

"Гауляйтеры" Херсонской области заявили о планах присоединить регион к России.

Однако это невозможно сделать, поскольку ВСУ освободят Херсонскую область от нашествия российских оккупантов.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что единственное обращение, которое могут готовить коллаборанты – это просьба о помиловании после деоккупации Херсонщины.

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, — просьба о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты", — подчеркнул. Подоляк.

Напомним, оккупационные власти Херсонской области намерены обратиться к президенту-диктатору страны-террористки России Владимиру Путину.

Читайте также: