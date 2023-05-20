Могут ли американские ЗРК Patriot сбивать российские ракеты Х-22: эксперт ответил

Данные ракеты могут сбивать и комплексы SAMP-T.
Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot обладают способностью сбивать сверхзвуковые вражеские крылатые ракеты воздушного базирования Х-22.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"Баллистические ракеты Х-22 теперь входят в ту же когорту, что и "Кинжалы". Если "Кинжалы" сбили, и они оказались обычными баллистическими сверхзвуковыми ракетами, то Х-22 будут сбивать. И мы готовы сбивать", — отметил Жданов.
Кроме того, он добавил, что данные ракеты могут сбивать и комплексы SAMP-T.
"Итак, не переживайте, средства борьбы с Х-22 у нас уже есть", — резюмировал Жданов.
Ранее эксперт по авиации Валерий Романенко отметил, что для сбития российской авиации американские ЗРК Patriot теоретически можно применить, несмотря на это, такое использование дефицитного вооружения нецелесообразно.
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