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Могут ли атаковать дроны Москву 9 мая: астролог сделал прогноз

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
735
Время на прочтение
1 мин
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Могут ли атаковать дроны Москву 9 мая: астролог сделал прогноз

Москву 9 мая могут атаковать дроны / Фото: Associated Press

На Красной площади в Москве 9 мая планируется провести военный парад, поэтому Кремль может быть атакован.

9 мая в Москве планируется провести военный парад, российское общество будет собираться на Красной площади. Именно поэтому по столице страны-террористки может быть нанесен удар.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал астролог Влад Росс.

"Находящиеся там цели можно уничтожать. Кроме военных и парада военной техники там будет еще двойник Путина. Не может он упразднить святотатство. Там же находится самое большое кладбище в России. Как такое можно упустить? Поэтому там мы можем увидеть нашествие дронов. Хотя сам парад Путин может упразднить за несколько часов до начала", — считает астролог.

Напомним, что в Москве на девушку напала прохожая из-за футболки с украинским флагом.

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Дата публикации
Просмотры
735
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