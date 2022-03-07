Могут ли дети эвакуироваться без родителей: объяснение Госпогранслужбы

Могут ли дети эвакуироваться без родителей: объяснение Госпогранслужбы

В пограничной службе отмечают, что сейчас общее правило определить сложно.

Несовершеннолетние дети самостоятельно не могут пересечь границу.

Об этом заявил начальник отдела организаций пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Игорь Матвийчук.

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"Мы будем принимать все меры, чтобы идентифицировать взрослых. Если сопровождают бабушки, родной дядя или тетя", — отметил он.

По его словам, проблемно, если ребенка сопровождают знакомые, соседи.

"Я думаю, что мы установим все-таки желание родителей в пересечении границы ребенком, понимаем ситуацию. Я думаю, что это все индивидуально. Сейчас общее правило как-то определить сложно. Мы в каждой ситуации вникаем и разбираемся. По возможности, устанавливаем контакты с родителями", – подчеркнул он.

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По словам Матвийчука, бывают организованные группы, которые вывозят детей из детдомов, есть сложности со многими документами.

"Смотря, какой регион, есть ли возможность такие документы изготовить, или это регион, где оккупант сейчас уже полностью и нет возможности для работы государственных органов и учреждений. Все индивидуально", — резюмировал он.

Напомним, 11-летний украинский мальчик стал героем прошлой ночью. Он самостоятельно добрался до украинско-словацкой границы в субботу вечером, 5 марта. Ребенок поразил словацких волонтеров своей бесстрашностью.

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