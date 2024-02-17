Могут ли дроны компенсировать недостаток снарядов: военный дал исчерпывающий ответ

Дроны на данном этапе – это оружие сдерживания, которое помогает обороняться и может помочь наступать.

На войне, которую РФ развязала против Украины, дроны не смогут компенсировать нехватку снарядов.

Об этом сообщил начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан "ТАВР" Кротевич в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта " Мосейчук+ ".

“Не надейтесь на дроны. Дроны на данном этапе – это оружие сдерживания, которое помогает обороняться и может помочь наступать. Но если есть кем наступать и есть на чем наступать. Основной вопрос на самом деле сейчас стоит в артиллерийских снарядах. Россия их производит, у них отдельный боеприпас, 152 мм, они его сами себе производят. Хотя им тоже не хватает, если что, они закупают это у Северной Кореи”, — подчеркнул военный.

По его словам, Украине партнеры поставляют снаряды калибра 155 миллиметров. Однако на их количество оказывают влияние политические игры, выборы, подкупленные Россией сенаторы, депутаты и партии.

"Сейчас меньше нам дают артснарядов. FPV и сбросов у нас много, но FPV не сделают погоду, это вспомогательный инструмент подразделения боеспособной роты", — подчеркнул Богдан Кротевич.

Напомним, что командование ВСУ приняло решение вывести украинских военных из Авдеевки Донецкой области. В частности, для того чтобы избежать окружения и сохранить жизнь бойцов.

Читайте также: