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Могут ли иностранные пилоты воевать на стороне ВСУ – в Воздушных силах объяснили

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2035
Время на прочтение
2 мин
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Могут ли иностранные пилоты воевать на стороне ВСУ – в Воздушных силах объяснили

Фото: Facebook / Министерство обороны Румынии

Юрий Игнат объяснил, будет ли законным участие иностранных пилотов на стороне Украины в войне против российской агрессии.

Законодательство Украины позволяет гражданам иностранных государств стать военнослужащими Вооруженных Сил Украины, соответственно такие пилоты могут воевать на стороне Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"У нас есть соответствующая процедура, закон. Граждане иностранных государств могут стать военнослужащими Вооруженных Сил Украины. Воздушные Силы являются частью ВСУ, авиация является частью Воздушных Сил, поэтому танкист, артиллерист может, почему же нет пилотам", — пояснил Игнат.

Игнат также отметил, что командующий Воздушными Силами ВСУ призвал командующих воздушными силами стран-членов НАТО создать авиационную коалицию, ведь Украина пока не имеет преимущества в небе.

"Ожидаем усиление (самолеты — ред.), которое должно прийти с Запада, и позволит очистить наше небо", — резюмировал Юрий Игнат.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников пригласил присоединиться к украинскому войску иностранных пилотов истребителей F-16, которые Украина стремится получить от союзников. Резников также предложил иностранным специалистам, которые желают, соответствующие разрешения и умеют обслуживать САУ и танки, которые передают союзники, приехать работать в Украину.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук пояснил, что истребители F-16 могут эффективно уничтожать воздушные угрозы еще на границах, не подпуская ракеты и дроны в украинские города.

F-16 также имеют широкий спектр современного высокоточного вооружения, которое позволит наносить удары по врагу во время контрнаступления.

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Дата публикации
Просмотры
2035
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