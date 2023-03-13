Могут ли комплексы Patriot наносить удары по наземным целям: военный эксперт объяснил нюансы

Олег Жданов уверен, что тратить ракеты Patriot на наземные цели – это кощунство и безрассудная трата ценнейшего оборудования.

Любой зенитно-ракетный комплекс имеет установку "стрельба по земле". Есть положение тумблера "земля", и ракета будет лететь по наземной цели.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале 13 марта.

Однако тратить ракеты Patriot на наземные цели – кощунство и безрассудная трата ценнейшего оборудования, уверен эксперт.

"Ракета любого зенитно-ракетного комплекса в основном осколочного действия. И в ней довольно небольшой заряд. То есть разрушений она не принесет. Ее задача, – если не прямое попадание, то создание облака из осколков, через которое пройдет цель и получит повреждения, которые нарушат техническое состояние цели. И соответственно, эта цель дальше не сможет выполнять свою функцию, полетное задание, допустим. Ракета крылатая посечет ее осколками, повреждает, она падает, допустим, "мозги" откажут или двигатель. Если много осколков ударило, к примеру, в баллистическую ракету, она может взорваться в воздухе от этого. Или разрушившись, потеряв скорость и стабилизацию, просто упасть на землю, и на земле взорваться или просто упасть, как болванка", - объяснил он.

А так, действительно, по словам эксперта, в любом комплексе есть положение "земля", и можна даже ничего не переделывать.

"И, кстати, в С-300 есть положение "земля". Просто россияне повышают точность таким образом, переделывая эти ракеты, добавляя блок GPS-навигации и вводя туда координаты. Для того, чтобы она была более и менее точная. Еще и точность у нее довольно низкая в этом варианте. А так, да – такое положение существует", - резюмировал Жданов.

Напомним, ранее газета Financial Times сообщила, что Украина получила первую систему противоракетной обороны Patriot, обещанную США и Германией. Впрочем, пока ПРО вроде бы не ввели в эксплуатацию.

Однако позже спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг такую информацию. По его словам, украинцы узнают о получении Patriot, когда Воздушные силы известят о первом сбитом системой ПРО самолете.

Украинские военные в Германии и США учатся работать с Patriot

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