Могут ли летчики РФ избежать наказания за удары по гражданским объектам – Жданов объяснил

Олег Жданов рассказал, могут ли российские летчики "отмазаться" от уголовной ответственности за бомбардировку гражданских объектов в Украине.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что хотя в ракету воздушного базирования вся информация вводится на земле, а не в полете, в случае привлечения российских летчиков к ответственности после войны за разрушение гражданских объектов они не "отмажутся", поскольку точно знали цели поражения.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"В летном задании все указывается, включая и районы целей, по которым они будут производить пуски. Почему это указывается, потому что они должны точно выйти в район сброса или пуска ракет и лечь на правильный курс. Они набирают высоту, ложаться на курс, и как только они заходят в тот квадрат, потому что там все рассчитано, где начинается маршрут и где он заканчивается. Пилоты это все знают. Им это все доводится в полетном задании. Так что отмазаться не получиться ну никак. Они будут нести уголовную ответственность как военные преступники. Потому что около 90% объектов для поражения крылатыми ракетами – это гражданские объекты, не имеющие к военным никакого отношения", – пояснил эксперт.

Напомним, в ночь на 9 марта Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed.

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