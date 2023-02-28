Могут ли мобилизовать человека с инвалидностью III группы: объяснение эксперта

Могут ли во время общей мобилизации призвать инвалида III группы, читайте разъяснения эксперта в материале ТСН.ua

Что говорит закон

Согласно статье 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, во время мобилизации не подлежат призыву на военную службу военнообязанные признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии, временно непригодны к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Поскольку в этой статье закона не указана конкретная группа инвалидности, поэтому соответственно можно считать, что лица с любой инвалидностью не подлежат мобилизации.

Однако в соответствии с частью второй статьи 23 лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства. То есть украинцев с инвалидностью III группы могут мобилизовать с их согласия.

«Лица с инвалидностью, а также лица, указанные в абзацах четвертом – двенадцатом части первой настоящей статьи, в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и проходить военную службу в пределах области в которой зарегистрированы или проживают».

Если инвалиду III группы поступит повестка, нужно явиться в военкомат в указанное время с документами, подтверждающими инвалидность.

Следует предоставить один из документов, подтверждающих инвалидность:

справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о),

или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус,

или пенсионного удостоверения,

или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в котором указана группа и причина инвалидности; справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Будут ли мобилизовать людей с инвалидностью III группы

Как объясняет адвокат Иван Либерман III группа – это легкая инвалидность, это легкие расстройства здоровья, с которыми человек может воевать. Такое лицо "может подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и т.д. То есть служба в войске ВСУ может быть совершенно разной, это так называемая альтернативная служба".

По мнению адвоката, мобилизовать людей с инвалидностью III группы будут даже на основании того, что граждане Украины должны служить в армии в соответствии с законодательством.

По его словам, мобилизация лиц с инвалидностью III группы возможна, поскольку до войны многие украинцы подделали себе удостоверение о III группе. «Многие украинцы еще до войны подделали себе справки об инвалидности III группы. Чтобы получать социальные выплаты, льготы, ездить в санатории и т.д. Таким образом, многие здоровые люди, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно по согласию, а потом и обязательно служить в армии».

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