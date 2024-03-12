Могут ли мобилизовать лиц от 18 лет по новому законопроекту: мнение адвоката

Как считает адвокат, согласно проекту о мобилизации призывать на войну смогут молодежь до 25 лет

По мнению адвоката Романа Симутина, по новому законопроекту о мобилизации предусмотрена возможность мобилизовать лиц с 18 лет.

Предлагаемые изменения

Согласно ч. 1 ст. 15. ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" предлагается направлять для прохождения базовой военной службы граждан Украины мужского пола от 18 до 25 лет. Они могут выбирать год прохождения базовой военной службы до достижения ими 24 лет.

Согласно п. п. 1 ч. 1 ст. 37 на учет принимают призывников в возрасте до 25 лет.

Согласно подпункту 2 на учет уже ставят военнообязанных — призывников, которые прошли базовую общевойсковую подготовку.

Простыми словами, по мнению адвоката, это означает, что в случае принятия проекта закона, если мужчина, например, в 18-24 года, будучи призывником, прошел базовую военную подготовку, он автоматически становится военнообязанным, поэтому фактически может быть мобилизованным.

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