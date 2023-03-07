Могут ли мобилизовать лицо, у которого родственник имеет инвалидность: при каких условиях

Могут ли мобилизовать лицо, имеющее близкого родственника с инвалидностью, если да, то при каких условиях, читайте в материале ТСН.ua

Наличие близких родственников с инвалидностью – в каких случаях это дает право на отсрочку. Какие документы нужны для этого?

Как разъясняет адвокат Богдан Пересада, согласно первой части статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не призывают военнообязанных, если у них жена или муж с инвалидностью, у их родителей или родителей мужа или жены есть инвалидность.

Но речь идет об инвалидности I и II группы. Третья группа инвалидности не является основанием для того, чтобы военнообязанный получил отсрочку от службы. Не мобилизуют лиц « имеющих супругу (супруга) из лиц с инвалидностью и/либо одного из собственных родителей либо родителей супруги (супруга) из лиц с инвалидностью I либо II группы».

Какие документы нужно принести в военкомат для подтверждения отсрочки:

Документы об инвалидности жены (или/или – справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме № 157-1/о, удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение по инвалидности, удостоверение, подтверждающее назначение социального пособия по инвалидности, справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.

Свидетельство о браке.

Если были изменения фамилий или имен, потребуются документы об этом (проще говоря – чтобы все фамилии и имена сходились и было понятно, что это точно ваша жена, а Вы ее муж).

Копии паспортов (ваш и супруги).

Вместе с документами нужно добавить заявление – письмо, написанное в произвольной форме, в котором указать, что Вы не подлежите мобилизации. Заявление нужно написать в двух экземплярах – один для военкомата, второй с отметками о том, что у вас взяли письмо с документами, оставить себе.

Как отмечает адвокат, конкретные требования, какие документы, копии или оригиналы нужно предоставлять, нигде не указано. Для визита в ТЦК лучше брать подлинники документов. Копии лучше заверить у нотариуса.

Нотариально заверенные копии документов можно отправить по Укрпочте ценным письмом с описанием вложения.

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