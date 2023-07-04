Могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет: разъяснение адвоката

Уменьшение призывного возраста

30 мая 2023 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу и в целом проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» (№9281). Законопроект преследует цель уменьшения предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. Закон направлен на подпись Президенту Украины.

Могут ли мобилизовать украинца в возрасте до 25 лет

По словам адвоката Богдана Пересады, украинцев до 25 лет, имеющих статус "призывников", без их согласия мобилизовать не могут.

Если мужчина имеет статус "военнообязанный", то мобилизовать его в таком возрасте имеют право.

Чем призывник отличается от военнообязанного

В обиходе понятия "призывники" и "военнообязанные" часто путают. Однако, это разные понятия.

Согласно части девятой статьи 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» "призывники" — это лица, приписанные к призывным участкам. Призывники подлежат призыву на срочную службу или еще не проходили ее (если нет оснований для отсрочки).

"Военнообязанные" — это лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Соответственно, в Украине ведутся два отдельных военных учета — призывников и военнообязанных, и гражданин может находиться только на одном из них. По словам адвоката Игоря Ясько, "ведется военный учет на основании паспорта гражданина Украины и следующих военно-учетных документов: для призывников — это удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного".

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