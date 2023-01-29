Могут ли мобилизовать волонтера: ответ юриста

Имеют ли право на освобождение или отсрочку от мобилизации волонтеры, читайте в материале ТСН.ua

Возникают вопросы, могут ли украинцы, которые помогают армии — официально зарегистрированные волонтеры быть мобилизованными в ВСУ.

Разъясняет адвокат Богдан Пересада.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат мобилизации следующие категории граждан:

Забронированные за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Признанные лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет.

Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с тяжелой болезнью.

Женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы.

Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, младше 18 лет.

Занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

Лица, имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы.

Попечители лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным.

Лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы.

Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу;

народных депутатов Украины.

Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.

Научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, а также педагогические работники, включая работников общеобразовательных учреждений, при условии что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

В приведенном списке отсутствует основание для освобождения от мобилизации как наличие статуса волонтера. Поэтому, по словам адвоката, "человек со статусом волонтера подлежит мобилизации на общих основаниях, другой Закон не определено. То же касается и военного учета.

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