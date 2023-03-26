Могут ли мужчины, нелегально пересекшие границу, получить статус беженца: в ГПСУ сделали заявление

Мужчин, которые не законно пересекли границу, будут возвращать в Украину

Уже больше года полномасштабной войны в Украине мужчины призывного возраста пытаются нелегально пересечь границу.

По словам спикера пограничной службы Андрея Демченко, мужчин беглецов будут возвращать в Украину. Госпогранслужба активно сотрудничает со странами ЕС и Молдовой, поэтому беглецы в любом случае будут привлечены к ответственности.

С введением военного положения, когда появились ограничения на выезд из страны для мужчин призывного возраста, значительно увеличилось количество граждан, пытающихся незаконно пересечь границу.

Даже если мужчинам и удастся уехать за пределы Украины, в дальнейшем они не могут обосноваться в Европе, они не могут быть "беженцами". Беглецов-нарушителей будут возвращать в Украину.

Многие из беглых мужчин пытаются попросить статус беженца, однако, по словам спикера ГНСУ, оснований для этого у них нет. Именно поэтому Андрей Демченко призвал и убегающих, и тех, кто занимается организацией побегов, воздержаться от этого в будущем.

Читайте также: