Могут ли наказать мужчин, которые не вернулись в Украину во время войны: юристы ответили

Мужчин призывного возраста, которые выехали за границу до 24 февраля и не вернулись в Украину во время военного положения, не могут наказать никоим образом.

Такая ответственность попросту не установлена ​​законом в Украине.

Об этом рассказали юристы smartsolutions.ua.

Специалисты уточнили, что в Украине не установлена ​​ни административная, ни уголовная, ни какая-либо другая ответственность за невозвращение из-за границы. К тому же ее установление противоречило бы Конституции Украины и общим нормам и принципам международного права.

Напомним, 19 августа Кабмин разрешил выезжать за границу мужчинам-представителям украинского бизнеса, официально выплачивающим зарплату и не имеющим задолженности по налогам и сборам. Решение заработает с 1 сентября.

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