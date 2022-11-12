Могут ли оккупантов из-под Херсона перебросить на восток: в ВСУ оценили вероятность

В ВСУ предполагают, что может быть с тысячами сбежавших с правобережья Херсонщины российских оккупантов.

Российских оккупантов, которых ВСУ вытеснили с правого берега Херсонщины, могут перебросить на восток. Это может повлиять на динамику боев в этом направлении. Однако ВСУ на юге сделают все, чтобы этого не произошло.

Об этом 12 ноября рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он надеется, что россиянам не удастся перебраться на восток, ведь "коллеги на юге не дадут оккупантам такой возможности".

"Я уверен, что наш Генштаб думает о том, чтобы нанести удары врагу, чтобы у него такой возможности не было. Насколько я вижу, россияне сами боятся, что мы сможем взять резервы на юге", — отметил Череватый.

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В то же время, если россиянам удастся выбраться из Херсона живыми, их активизация на востоке грозит изменить динамику боевых действий на этом участке. Однако такое развитие событий очень маловероятно.

"Конечно это может произойти, если мы не будем ничего делать. История этого полномасштабного вторжения показала, что мы как раз, как правило, были на шаг впереди врага и именно наши штабы были умнее, остроумнее и адекватнее ситуации. Даже имея в большинстве случаев меньше личного состава и техники мы сумели победить на поле боя. Киевская, Харьковская и Лиманская операции это четко продемонстрировали", — объяснил Череватый.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко убежден, что освобождение Херсона имеет тактическое и стратегическое значение, поскольку теперь захватчики фактически полностью теряют контроль над правобережьем. В частности, вражеская группировка теперь не имеет возможности совершать какие-либо действия в направлении Николаева, Кривого Рога и Запорожья как это было раньше.

По его словам, с помощью ствольной и реактивной артиллерии украинские защитники теперь будут методично наносить удары по позициям оккупантов.

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