Могут ли оккупанты или ВСУ атаковать через Каховское водохранилище — объяснение эксперта

Требуется очень длительный промежуток времени, чтобы земля просохла на несколько десятков сантиметров, чтобы по ней имела возможность двигаться техника.

Украинская армия, как и российские оккупанты, не имеет технической возможности форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев, комментируя заявление BILD о том, что ВСУ могут якобы контратаковать из-за пересохшего Каховского водохранилища.

По его словам, тот факт, что через русло Днепра уже сейчас перемещаются украинские "оборотни", которые проводят поисковые рейдовые действия на левом берегу Днепра, не секрет: "Ведь россияне сейчас в спешном порядке вынуждены возвращаться на свои предыдущие позиции, которые находились вдоль Днепр. Сейчас они заилены, их нужно активно восстанавливать”.

Но, тем не менее, считает эксперт, россияне вынуждены идти на такой шаг, потому что слишком активно действуют небольшие по численности украинские штурмовые подразделения, имеющие возможность форсировать Днепр.

Относительно масштабного форсирования Днепра здесь может идти речь о нескольких штурмовых бригадах Вооруженных сил Украины, рассказал Владислав Селезнев: “Очевидно, что технических возможностей реализовать этот план нет. Ведь все ранее существовавшие мостовые переходы еще осенью прошлого года россияне во время побега из Херсона уничтожили. Соответственно, технические возможности их в кратчайшие сроки восстановить нет”.

Поэтому эксперт довольно скептически относится к варианту, что украинская армия имеет технические возможности форсировать Днепр, в том числе в районе Каховского водохранилища: "Ибо слишком большое расстояние между берегами и вряд ли его почвы позволяют сейчас передвигаться по гусеничной или, тем более, автомобильной технике".

Владислав Селезнев добавил: “По меньшей мере, те свидетели, которые непосредственно находятся на месте происшествия, говорят, что даже пешком по дну Каховского водохранилища ходить невозможно. Нужен очень длительный промежуток времени, чтобы земля просохла на несколько десятков сантиметров, чтобы по ней была возможность двигаться техника”.

Остается актуальным вопрос форсирования “Старого Днепра”, которое сейчас проходит по дну Каховского водохранилища, резюмировал военный эксперт: “Понятно, что как только украинская армия начнет проводить такого рода потонно-мостовые переправы, россияне сразу начнут наносить и ракетные, и авиации. Поэтому система противовоздушной обороны как всегда остается для нас своевременно для того, чтобы мы имели возможность охранять действия украинских Сил обороны, в том числе и от врага, выполняющего задачи в воздухе”.

Напомним, что Днепр тем временем возвращается в свое русло. Однако последствия взрыва Каховской ГЭС все еще ликвидируют. Так, одной из неотложных потребностей в зоне бедствия после подрыва россиянами Каховской ГЭС остается вода. Как питьевая, так и техническая.

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