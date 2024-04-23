Могут ли оккупанты захватить Харьков: командующий Нацгвардии рассказал о планах РФ

Александр Пивненко рассказал о целях россиян во время возможного летнего наступления.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко рассказал, действительно ли оккупационная армия России может захватить Харьков. По его словам, россияне способны действовать только классически. Два-три направления отвлекающие и одно – основное.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"Могут. Но не получится (захватить Харьков – ред.). Однако для Харькова эта история будет тяжелая тем, что будут постоянно продолжаться попытки уничтожить объекты критической и гражданской инфраструктуры", - пояснил он.

Александр Пивненко добавил, что для того чтобы захватить Харьков, армии РФ нужно воевать годами.

"Вспомните, сколько держались Бахмут и Авдеевка. Россиянам легче поменять руководство РФ и отказаться от своих планов, чем взять город, положив еще тысячи солдат", — резюмировал командующий Национальной гвардией.

Напомним, власти оценили угрозу вероятного наступления РФ на Харьков.

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